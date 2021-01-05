السعودية اليوم / إنهاء معاناة طفل من تشوهات خلقية في المريء بمستشفى الولادة والأطفال في نجران



نجران 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

نجح بفضل الله أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال في نجران في إجراء عملية دقيقة لطفل (خداج) يزن 1600 جرام يعاني من تشوه وضمور في المريء مع وجود ناصور بين المريء والقصبة الهوائية.

وأوضحت صحة نجران أن الكوادر الطبية تمكّنت من إغلاق الناصور وتوصيل طرفي المرئ الضامر وذلك في إجراء طبي دقيق عالي الخطورة بسبب الوزن مبينةً أن الطفل يتلقى الرعاية الصحية اللازمة في الحضانة وتتم الرضاعه عن طريق الفم بصورة طبيعية وحالته العامة مستقرة ولله الحمد .

// انتهى //

14:30ت م

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