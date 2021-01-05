السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي ) رجال



الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي (جندي أول - جندي ) (رجال) .

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط التالي : https://jobs.sa.

// انتهى //

14:28ت م

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