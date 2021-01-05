السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الأعمال التطوعية بين شباب المنطقة



بريدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير2021 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس شباب القصيم ، بمقر الإمارة اليوم ، توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب وزارة

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن المكتب مدير النشاطات الشبابية بدر الذربان, وعن مجلس الشباب أمينه دهش الدهش، إلى تأسيس تعاون مشترك بين الطرفين حيال تعزيز الأعمال التطوعية بين شباب المنطقة والسعي لتحقيق أفضل مستويات التكامل بين الجهات للرفع من مستوى البرامج والخدمات والفعاليات التي تخدم شباب القصيم.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن مثل هذه الاتفاقية يسهم في غرس العمل التطوعي وتعزيز دور الشباب في المنطقة , بالإضافة إلى تعزيز المفاهيم تجاه إقامة البرامج بشكل يساعد على تحصين الشباب واستغلال أوقاتهم بأعمال نافعة تكسبهم المزيد من الخبرات في حياتهم العلمية والعملية, مثمناً الجهود التي تبذل في تعزيز دور شباب المنطقة.

حضر التوقيع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني.

// انتهى //

14:20ت م

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بريدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير2021 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس شباب القصيم ، بمقر الإمارة اليوم ، توقيع اتفاقية شراكة بين مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة ومجلس شباب القصيم.وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن المكتب مدير النشاطات الشبابية بدر الذربان, وعن مجلس الشباب أمينه دهش الدهش، إلى تأسيس تعاون مشترك بين الطرفين حيال تعزيز الأعمال التطوعية بين شباب المنطقة والسعي لتحقيق أفضل مستويات التكامل بين الجهات للرفع من مستوى البرامج والخدمات والفعاليات التي تخدم شباب القصيم.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن مثل هذه الاتفاقية يسهم في غرس العمل التطوعي وتعزيز دور الشباب في المنطقة , بالإضافة إلى تعزيز المفاهيم تجاه إقامة البرامج بشكل يساعد على تحصين الشباب واستغلال أوقاتهم بأعمال نافعة تكسبهم المزيد من الخبرات في حياتهم العلمية والعملية, مثمناً الجهود التي تبذل في تعزيز دور شباب المنطقة.حضر التوقيع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني.// انتهى //14:20ت م0075

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