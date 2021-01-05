السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين السعودية اليوم لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية



الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين عام لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية الدكتور عبدالله الجاسر.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجان الشبابية في مدينة الرياض والمحافظات .

حضر الاستقبال مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد الربيعة والأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

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14:05ت م

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