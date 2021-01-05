السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 869 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 869 جولة، نتج عنها رصد، 10 مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19، و 3 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 755 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 469 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7677 طناً من النفايات، وأزالت 4357 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9387 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما استقبل مركز البلاغات (940)، خلال الاسبوع الماضي، 2401 بلاغ عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات.

// انتهى //

14:00ت م

0071



الدمام 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 869 جولة، نتج عنها رصد، 10 مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19، و 3 مخالفات للتكدس بالأسواق المركزية.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 755 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 469 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7677 طناً من النفايات، وأزالت 4357 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9387 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.فيما استقبل مركز البلاغات (940)، خلال الاسبوع الماضي، 2401 بلاغ عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات.// انتهى //14:00ت م0071

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