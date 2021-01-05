اجتماعي / سمو محافظ الأحساء يدشن حملة التبرع بالدم "معًا.. ننقذ حياة"



الأحساء 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير2021 م واس

دشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة أمس، حملة التبرع بالدم "معًا.. ننقذ حياة" الذي ينظمه تجمع الأحساء الصحي، بالشراكة مع الجهات والجمعيات على مستوى المحافظة.

واطلع سموه خلال التدشين على عرض توضيحي عن الحملة وأهدافها، ومبادرتها، كما شهد توقيع مذكرات تفاهم بين تجمع الأحساء الصحي ومركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة، التي تتعلق بدعم حملات التبرع بالدم.

عقب ذلك قام سموه بزيارة العربة المتنقلة للتبرع بالدم، مستمعًا لشرح عن مزاياها، والقيمة التي تضيفها في سبيل دعم بنوك الدم من خلال الحملات المتنقلة، في حين كرم خمسة متبرعين بالدم؛ حصلوا على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية والشهادات الخاصة نظير تبرعهم (٥٠) مرة.

ونوه سموه، بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الرشيدة حفظها الله، مؤكدا على منظمي الحملة والجمعيات المشاركة على بذل الجهود في دعم بنوك الدم في المحافظة للحصول على كميات الدم المتطلبة لدعم الحالات الأشد حاجة لنقل الدم.

من جانبه، أكد معالي رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي الدكتور أحمد الشعيبي، على ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم القيادة الرشيدة حفظها الله.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد الملا، أن الحملة تستهدف الوصول إلى أكثر من ١٧ ألف متبرع، وخدمة أكثر من ٥٠ ألف مستفيد من وحدات الدم في محافظة الأحساء، وتتوزع فعالياتها عبر ٥ مدن رئيسة و١٢ قرية في المحافظة.

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13:56ت م

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