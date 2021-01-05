السعودية اليوم / جائزة "شتاء السعودية" ترفع جودة التنافس في تقديم الأعمال الإعلامية المبتكرة



الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

تحفز جائزة "شتاء

وأوضح المصور الصحفي علي أحمد خمج، الحائز على المركز الأول في مجال "الصور الفوتوغرافية الجمالية" بجائزة "التميز الإعلامي لصيف السعودية"، أن فكره الجائزة تُسهم في إبراز الوجهات السياحية في المملكة ، إضافة إلى تحفيزها في إخراج أفضل إبداعات المشاركين والمشاركات من أجل تقديم أعمال احترافية، لتعزز الصورة الإيجابية المميزة عن التجارب السياحة الوطنية في فصل الشتاء.

وأشار إلى انعكاس ما حصده في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" على مسيرته المهنية، الأول رفعها لأسهم الفائزين في الوسط المهني وتعزيز حصولهم على الفرص الوظيفية الجديدة، والثاني أن فوزهم بالجائزة بمثابة مساهمة غير مباشرة في نمو السياحة الداخلية، وإظهار جماليات ما تحتضه المملكة من وجهات تمتاز بمقومات سياحية مختلفة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة (روح السعودية)، قد أعلنت عن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، وذلك لرفع مستوى الاحترافية والإبداع، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، وهي: التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام القصيرة .

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13:40ت م

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الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واستحفز جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة في موسم "الشتاء حولك"، الإعلاميين والإعلاميات والمبدعين والمبدعات من الشباب على رفع جودة التنافس بينهم في تقديم الأعمال الإعلامية المبتكرة لإبراز التجارب السياحية التي يحتويها الموسم في أكثر من 17 وجهة.وأوضح المصور الصحفي علي أحمد خمج، الحائز على المركز الأول في مجال "الصور الفوتوغرافية الجمالية" بجائزة "التميز الإعلامي لصيف السعودية"، أن فكره الجائزة تُسهم في إبراز الوجهات السياحية في المملكة ، إضافة إلى تحفيزها في إخراج أفضل إبداعات المشاركين والمشاركات من أجل تقديم أعمال احترافية، لتعزز الصورة الإيجابية المميزة عن التجارب السياحة الوطنية في فصل الشتاء.وأشار إلى انعكاس ما حصده في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" على مسيرته المهنية، الأول رفعها لأسهم الفائزين في الوسط المهني وتعزيز حصولهم على الفرص الوظيفية الجديدة، والثاني أن فوزهم بالجائزة بمثابة مساهمة غير مباشرة في نمو السياحة الداخلية، وإظهار جماليات ما تحتضه المملكة من وجهات تمتاز بمقومات سياحية مختلفة.وكانت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة (روح السعودية)، قد أعلنت عن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، وذلك لرفع مستوى الاحترافية والإبداع، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، وهي: التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام القصيرة .// انتهى //13:40ت م0066

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