

الرياض 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018 م واس

يواصل تطبيق "توكلنا" التوسع في خدماته الرقمية عبر تحديث جديد يسهّل وصول المستخدمين إلى بياناتهم التي يحتاجونها من مختلف الجهات الحكومية بطريقة ميسرة وموثوقة تعزز سلاسة تجربة المستخدم التي يتبناها التطبيق.

ويتضمن التحديث الجديد حزم من الخدمات، مثل: خدمة استعراض جميع تصاريح تطبيق اعتمرنا، وخدمة استعراض تفاصيل بيانات تأمين المركبات، إضافةً إلى خدمة استعراض تفاصيل العنوان الوطني.

كما يواصل تطبيق توكلنا العمل على إضافة العديد من الخدمات المختلفة التي تتيح للمستخدم إمكانية الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة.

ودعت الهيئة

// انتهى //

13:05ت م

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الرياض 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018 م واسيواصل تطبيق "توكلنا" التوسع في خدماته الرقمية عبر تحديث جديد يسهّل وصول المستخدمين إلى بياناتهم التي يحتاجونها من مختلف الجهات الحكومية بطريقة ميسرة وموثوقة تعزز سلاسة تجربة المستخدم التي يتبناها التطبيق.ويتضمن التحديث الجديد حزم من الخدمات، مثل: خدمة استعراض جميع تصاريح تطبيق اعتمرنا، وخدمة استعراض تفاصيل بيانات تأمين المركبات، إضافةً إلى خدمة استعراض تفاصيل العنوان الوطني.كما يواصل تطبيق توكلنا العمل على إضافة العديد من الخدمات المختلفة التي تتيح للمستخدم إمكانية الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة.ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جميع مستخدمي تطبيق توكلنا لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و((AppGallery للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يوفرها التطبيق بكل كفاءة وموثوقية وسرية.// انتهى //13:05ت م0057

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تطبيق "توكلنا" يتوسع في خدماته ويُضيف استعراض جميع تصاريح اعتمرنا وبيانات تأمين المركبات والعنوان الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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