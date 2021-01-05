رقم بنك التسليف الموحد المجاني وطرق التواصل مع خدمة العملاء

يوفر بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية، رقم مجاني يمكن للعملاء من خلاله، التواصل مع مقدمي الخدمة، لتقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، والبحث عن حلول للمشكلات التي قد تواجه العميل، وتتميز خدمة عملاء البنك، بسرعة الإجابة على الاستفسارات والمشكلات المقدمة من قبل العملاء، وسنوفر لكم من خلال التقرير، رقم بنك التسليف الموحد المجاني.

رقم بنك التسليف الموحد المجاني

وفر بنك التسليف لعملائه خدمة الرقم الموحد المجاني، والتي يمكن للعميل من خلالها التواصل مع البنك في أي وقت بصورة مجانية، ويمكن للمتصل من خلال الرقم، التواصل مع ممثلي خدمة العملاء، لتوضيح الاستفسارات أو المشكلات التي قد تواجه العميل، ويمكن كذلك التواصل مع ممثلي الخدمة للحصول على معلومات تتعلق بالقروض المقدمة من البنك وأنواع التمويل المتوفر، والتواصل في تلك الحالة يكون من خلال الرقم: 920008002.

بنك التسليف والإدخار

بنك التسليف والإدخار هو الاسم السابق لبنك التنمية الاجتماعية، ويقوم البنك بتقديم العديد من الحلول التمويلية لعملائه من أبناء المملكة، وأكثر ما يميز عروض التمويل المقدمة من البنك، هي أنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بجانب برامج التسديد الميسرة التي يتم تقديمها للعملاء، والتي تتناسب بشكل كبير مع جميع المستويات المتقدمة للحصول على القروض، ويهتم المصرف بتقديم عروض التمويل الاجتماعي، كتمويل الأرامل والأسرة والترميم والمطلقات والزواج، وكذلك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويساهم هذا بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم للأعمال الريادية، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

التواصل مع بنك التسليف

يتيح بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، العديد من الطرق التي يمكن للعملاء من خلالها التواصل مع البنك، للإطلاع على العروض التمويلية المقدمة من البنك، وكذلك حل المشكلات وتقديم الاستفسارات، وطرق التواصل كما أعلنها البنك تأتي كالتالي:

يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني الذي خصصه المصرف لخدمة العملاء: [email protected]

يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال الدردشة المباشرة وخدمة المحادثة الفورية التي يتيحها المصرف للعملاء، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط صفحة التحدث لخدمة العملاء. قم بإدخال البيانات المطلوبة من “اسم العميل ورقم الجوال والموضوع والبريد الإلكتروني ونوع العميل وكذلك نوع الخدمة”. سيبدأ ممثل خدمة العملاء بعدها مباشرة في التواصل معك لحل المشكلة التي تواجهها.