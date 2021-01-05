خدمة عملاء إيكيا السعودية وأهم عروضها للأطفال

إيكيا واحدة من أهم الشركات التي تعمل في الأثاث الخاص بالمنزل وتقدم العديد من الأفكار المنزلية لجميع الحجرات والمطبخ والحمام التي تساعد في استغلال المساحات بشكل متناسق مع إضفاء اللمسات الجمالية الخاصة على المكان، وتوفر الشركة الكثير من العروض المختلفة من خلال موقعها على الإنترنت، ويمكن الطلب من خلال الموقع والتوصيل بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع من تركيب وتنسيق وغيره، وتعمل الشركة من خلال توفير مجموعة من الخبراء في التعامل مع الأثاث والديكور.

خدمة عملاء إيكيا السعودية

خدمة العملاء هي ما يميز شركة إيكيا التي تقدم كافة التسهيلات وترد على العملاء وتقدم الحلول المختلفة وتساعد في الاختيار وغيرها، ويمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال التالي:

يمكن التواصل مع خدمة العملاء لشركة إيكيا من خلال الاتصال على الرقم 920004532.

مواعيد الاتصال مفتوحة من السبت – الخميس 09:00 ص – 10:00 م

الجمعة 2:00 مساءً – 10:00 مساءً

ويمكن التواصل من خلال موقع شركة إيكيا على الإنترنت عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع شركة إيكيا على الإنترنت. الدخول على خدمة العملاء ومنها تواصل معنا. كتاب البيانات على النموذج المرفق ومنها: الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. المدينة ورقم الطلب وتحديد نوع المشكلة. كتابة وصف الخدمة المطلوبة والتأكيد والإرسال.

يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بشركة إيكيا وهو” [email protected]”

عروض شركة إيكيا للأطفال

تقدم شركة إيكيا مجموعة من العروض والخصومات على الأثاث والإكسسوارات الخاصة بحجرات الأطفال من خلال موقع الشركة على الإنترنت وتصل الخصومات غلى 16% من السعر، ويستمر العرض على الأثاث من يوم 2 يناير وحتى 16 من شهر يناير 2021.، وتشمل الأثاث والألعاب والأسرة، والأدوات الخاصة باستحمام الطفل، والخزائن، وحتى الإضاءة في الغرفة.