معرفة رقم خدمة عملاء ناقل الموحد وطريقة تتبع الشحنة في 5 خطوات

إذا كنت مواطنًا أو وافدًا إلى السعودية، وتريد تقديم شكوى أو الاستفسار عن شيء في شركة Naqel، فإنه يمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء ناقل الموحد من جميع أنحاء المملكة، فيما يمكن الاستفادة من هذا الرقم في تتبع الشحنات، إضافة إلى رقم “واتساب”، وتطبيق الشركة على هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، إذ تتميز الشركة بالكفاءة العالية في هذا المجال، بجانب الدقة والسرعة في توصيل الطرود والشحنات إلى جميع الأماكن.

رقم خدمة عملاء ناقل الموحد

وعبر موقعنا “نجوم مصرية”، ننشر رقم خدمة عملاء ناقل الموحد في المملكة العربية السعودية، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التواصل مع موظفي الشركة، لحل المشكلات أو الاستفسار عن مواعيد وصول الشحنات وتتبعها، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإن الرقم الموحد هو “8002464444” للاتصال من خلاله على مدار الساعة.

ويمكن التواصل على “واتساب” الشركة عبر الرقم “0118296500”.

كما يمكن التواصل مع ممثلي الخدمة عبر التطبيق الخاص بالهواتف الأندرويد.

أخيرًا، يمكن التواصل عبر التطبيق الخاص بهواتف الآيفون.

كيفية تتبع الطلب في Naqel إكسبريس

ويمكن للعميل تتبع الطلب الخاص به في Naqel إكسبريس عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية: