طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك الرياض من داخل السعودية وخارجها

يبحث المواطنين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية عن خدمة عملاء بنك الرياض للتواصل معهم للاستفسار عن العروض التي يقدمها البنك، أو فتح حسابات مصرفية أو الحصول على قروض ميسرة أو تقديم شكاوي، ويعتبر بنك الرياض من أهم المؤسسات المصرفية في مجال التمويل داخل المملكة العربية السعودية، نظرًا لما يقدمه البنك من عروضة تمويلية رائعة تناسب جميع الاحتياجات المالية والشرائية لمختلف الشرائح داخل المملكة للمقيمين والمغتربين عبر عدة شروط محددة.

نقدم لكم طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك الرياض

يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك الرياض عن طريق عدة طرق للاستفسار عن الشكاوى أو الحصول على الخدمات المصرفية سواء البطاقات أو القروض أو الحسابات يرجى الاتصال بخدمة عملاء البنك على “+966” 920002470.

وخصص البنك رقمًا للتواصل على خدمات عملاء : يرجى الاتصال على800-122-6666 إذا كنت من داخل المملكة العربية السعودية، وإذا كنت من خارج المملكة يرجى الاتصال على “+966” 920002470

وخصص بنك الرياض رقمًا للتواصل مع خدمة عملاء المصرفية الماسية يرجى الاتصال إذا كنت من خارج المملكة على الرقم التالي 800-610-0010، إما إذا كان العميل من خارج المملكة العربية السعودية يرجي الاتصال على الرقم التالي “+966” 920002470

وخصص بنك الرياض رقمًا للتواصل مع خدمة عملاء المصرفية الذهبية يرجي الاتصال على800-441-0000 ، وإذا كنت تتصل من خارج المملكة “+966” 920002470

وخصص بنك الرياض رقمًا للتواصل مع خدمة عملاء البطاقة البلاتينية إذا كنت تود الحصول عليها يرجي الاتصال على800-124-2228

وخصص بنك الرياض رقمًا للتواصل مع خدمة عملاء نقاط البيع والتجار إذا كنت تود الحصول عليها 0 800-124-2226، كما خصص بنك الرياض رقمًا للتوصل للتحصيل إذا كنت تود الحصول على الرقم يرجي الاتصال على الرقم التالي “+966” 920001724

شروط فتح حساب الأفراد في بنك الرياض

وأعلن بنك الرياض عن عدد من الشروط والأحكام يرجي الالتزام بها إذا كنت تود فتح حساب في بنك الرياض التي حددها على النحو التالي من بينها، ألًا يشترط عمر المتقدم عن 18 عامًا، وأن يكون لدى الشخص المتقدم هوية وطنية سارية الصلاحية أو إقامة سارية للمغتربين.

كما حدد البنك شرط أن يكون المتقدم أو العميل مسجلًا في العنوان الوطني، كما يشترك أن يمتلك حسابًا في نظام أبشر الإلكتروني للسماح بتوثيق المعلومات والبيانات عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، كما وفر بنك الرياض، خدمة جديدة تسمح بإمكانية فتح حساب فيه بطريقة إلكترونية سهلة وميسرة من المنزل من خلال تطبيق موبايل الرياض.