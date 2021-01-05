شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق لائحة الغرامات على 56 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 1840 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.

وأظهرت الجولات الرقابية 1784 منشأة مستوفية للاشتراطات، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 56 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنورة والمحافظات التابعة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.