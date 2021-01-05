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تطبيق لائحة الغرامات على 56 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية بالمدينة المنورة

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جدة - خالد شويل - نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 1840 جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من .

وأظهرت الجولات الرقابية 1784 منشأة مستوفية للاشتراطات، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 56 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنورة والمحافظات التابعة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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