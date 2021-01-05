شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن سروره والوفد المرافق بزيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ التي تكنها الكويت قيادة وحكومة وشعبا نحو المملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلاً الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار».