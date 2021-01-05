شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تبدأ حملة رقابية على المكملات الغذائية في الصيدليات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت «صحة الرياض»، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، جولات رقابية على الصيدليات الخاصة.

وذلك لمراقبة تسعيرة المكملات الغذائية والدعاية والإعلانات المضللة، في الصيدليات الخاصة ومنشآت بيع المستحضرات العشبية للتأكد من التزامها باللائحة المحدّثة للاشتراطات الصحية التي صدرت أخيراً.

وأهاب مدير إدارة الالتزام في «صحة الرياض» سلطان المحمادي ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة ٩٣٧.

مؤكداً أن الجولات مستمرة، للتحقق من التزام جميع الصيدليات، بالأنظمة والتعليمات.

وذكر المحمادي أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش ومن خلال التفاعل مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبق العقوبات إن لزم الأمر.