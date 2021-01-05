شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية تغطية وثيقة الضمان الصحي لتكاليف النظارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مجلس الضمان الصحي، مع استفسار حول ما إذا كانت وثيقة الضمان الصحي تغطي تكاليف النظارات الطبية، مؤكدًا أنها تغطيها بحد أقصى 400 ريال خلال مدة الوثيقة.

وعلى جانب آخر، أوضح المجلس ما إذا كان صاحب العمل ملزمًا بالتأمين على أفراد أسرة العامل غير السعودي في حال كانوا غير مقيمين في المملكة.

وأكد أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين عليهم، خاصة أن نظام الضمان الصحي يهدف لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.