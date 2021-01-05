شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم إعطاء الزكاة لمن لا يملك مالاً للزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء حكم الزكاه لمن لا يملك المال اللازم للزواج .

وأكد " المنيع " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية أنه يجوز أن ينفق المسلم الزكاه على من يحتاج مال للزواج .

وقال أن من يجتاج للزواج ولا يجد مالاً كمن يحتاج المأكل أو المشرب أو الملبس أو التعليم لأنه أمراً هاماً لصيانة العفة والشرف ويعد مطلب شرعي .