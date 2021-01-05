شكرا لمتابعة خبر عن أمطار متفاوتة على بعض مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء بعض المناطق في المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة، وحتى صباح يوم غد.

وأضاف أن الأمطار ستهطل على الباحة وجازان وعسير وبين الليث والقنفذة وبين حائل والقصيم، لافتا إلى أن الرطوبة على معظم المناطق تتراوح من متوسطة إلى عالية.

ونوه بأن الرطوبة بلغت فجر اليوم على معظم المناطق 50% و100%، كما تشكل الضباب على بعض المناطق، لافتا إلى أن عرعر سجلت أقل درجة حرارة حيث بلغت 7 درجات مئوية.