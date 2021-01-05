شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هوس غسيل السيارات يأخذ شابا إلى التجارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف شاب عن حبه الشديد لغسيل السيارات حتى الأماكن الصعبة في السيارة؛ حيث يقوم بتنظيف الأماكن الضيقة والتي يصعب أن يصل إليها الأمر الذي قد ينتج عنه بعض الجروح بالنسبة له.

وقال الشاب في حديثه لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أنه يقوم بتنظيف سيارته وسيارات القريبين منه فقط، لافتًا إلى أن هذا الشغف لديه منذ الصغر حينما كان في السادسة من عمره .

وأوضح أنه يرغب في تطوير المجال بتوفير استراحة للنساء ممن يرغبن في غسيل سياراتهن وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات، قائلًا أنه يملك 32 سيارة.