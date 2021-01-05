شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن كفيف يمد حبل من منزله إلى المسجد لضمان الصلاة مع الجماعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

ضرب مواطن كفيف مثلاً يُحتذى به بعد حرصه الشديد على صلاة الجماعة بالمسجد على الرغم من فقدانه نعمة البصر .

وأظهر مقطع فيديو العم الكفيف علي خميسي من قرية ختب بجزيرة فرسان ، وهو يضع حبلاً من منزله إلى المسجد لضمان الصلاة مع الجماعة كل وقت ، وفقاً للإخبارية .

وروى " خميسى " أنه كان مبصراً قبل ذلك مؤكداً رضاه بقضاء الله تعالى ، كما ظهرت موهبته في إلقاء الشعر وحرصه على الدعابة والمرح بالرغم من ظروفه الصحية .