شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج يؤكد أن العمرة «آمنة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، اليوم الثلاثاء، أن العمرة «آمنة»، كما يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد صالح بنتن، أن من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح، لافتًا إلى أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال وزير الحج والعمرة، أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي، والتعقيم والكمامة، وتحديد للسن، مؤكدًا أن العمرة «آمنة».