شكرا لمتابعة خبر عن “الخطوط السعودية” تكشف مدة استرجاع قيمة التذاكر الملغاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية،طريقة ومدة استرجاع قيمة التذاكر الملغاة، مشيرة إلى أن العملية تستغرق ما بين 3 إلى 21 يومًا.

وقالت الشركة "نفيدكم بأنَّ عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع (كاش – سداد) من 3 أيام إلى 21 يومًا، وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع إلى 45 يوم عمل».

وجاء ذلك في رد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» على استفسار أحد المتابعين.