اخبار السعوديه

“الخطوط السعودية” تكشف مدة استرجاع قيمة التذاكر الملغاة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن “الخطوط ” تكشف مدة استرجاع قيمة التذاكر الملغاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية،طريقة ومدة استرجاع قيمة التذاكر الملغاة، مشيرة إلى أن العملية تستغرق ما بين 3 إلى 21 يومًا.

وقالت الشركة "نفيدكم بأنَّ عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع (كاش – سداد) من 3 أيام إلى 21 يومًا، وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع إلى 45 يوم عمل».

وجاء ذلك في رد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» على استفسار أحد المتابعين.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا