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"الموارد البشرية" توضح حقيقة زيادة رسوم التنقل الوظيفي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الثلاثاء أي زيادة في رسوم خدمة التنقل الوظيفي لعمالة الوافدة " الإنتقال من صاحب عمل لصاحب عمل آخر " .

وأوضحت الوزارة أن الرسوم ثابتة وقيمتها 2000 ريال للمرة الأولى ، و4000 للثانية و6000 للمرة الثالثة ، وفقاً لـ "المدينة " .

كما أكدت أنه يحق للعامل الإنتقال إلى صاحب عمل آخر خلال السنة الأولى قبل اكتمال مدة العقد مع الإلتزام بالشرط الجزائي المنصوص عليه ، وذلك في إطار تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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