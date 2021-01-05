شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح حقيقة زيادة رسوم التنقل الوظيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الثلاثاء أي زيادة في رسوم خدمة التنقل الوظيفي لعمالة الوافدة " الإنتقال من صاحب عمل لصاحب عمل آخر " .

وأوضحت الوزارة أن الرسوم ثابتة وقيمتها 2000 ريال للمرة الأولى ، و4000 للثانية و6000 للمرة الثالثة ، وفقاً لـ "المدينة " .

كما أكدت أنه يحق للعامل الإنتقال إلى صاحب عمل آخر خلال السنة الأولى قبل اكتمال مدة العقد مع الإلتزام بالشرط الجزائي المنصوص عليه ، وذلك في إطار تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة .