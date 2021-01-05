شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل "القحطاني" بعد شرائه منزلاً وإعادته لورثته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، المواطن قاسم القحطاني، صاحب الموقف الإنساني مع الورثة بعد شراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني بتبوك وإرجاعها لهم لوجه الله تعالى.

وقال أمير المنطقة خلال استقباله للمواطن القحطاني ن ما فعله مغن شراء عقار لورثة كان مطروحًا في مزاد وإعادته لهم، هو مفخرة للشعب السعودي وعمل إنساني يفاخر به الجميع.

وقدم "القحطاني" الشكر لأمير منطقة تبوك، مؤكداً أن ما قام به هو عمل وفق له من الله ولم يكن يعلم بتفاصيل القصة إلا عند حضوره المزاد، الأمر الذي دفعه لشراء العقار ورده لأصحابه راجيا المثوبة والأجر من الله وحده.

وكانت" صدى" قد نشرت خبر عن مزاد علني قضائي أقيم في تبوك، شهد موقف نبيل لرجل أعمال قام بإعادة عقار لورثته بعد شرائه في مزاد علني.

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