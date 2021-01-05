شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بمناسبة القمة الخليجية الـ41 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، أمس الاثنين، عن قصيدته الجديدة بعنوان "الرقم الصعب"؛ بمناسبة استضافة المملكة للقمة الخليجية الـ41 التي تُعقد غدا في محافظة العلا.

وجاءت أبيات قصيدة الأمير خالد الفيصل كالتالي:

قمة الإسلام ورياض العرب

تجمع الرواد في بلاد العجب

عاشت بحلم وقامت في عمار

لين صارت بالبها عز الطلب

ما ينافسها بديل ولا مثيل

كل شيء عندها موجب سبب

وزنا بالعقل ترجع به كثير

ما يقومها فرح ولا غضب

تزينت بضيوف سلمان الفعل

اللي اذا قال افعلوا قلنا وجب

وصارت بداوتنا مصانع وابتكار

والحاسب الالي مع طفل لعب

مين يقول أن العرب متخلفين

وبلادنا ترود الرقم الصعب