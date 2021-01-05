شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح عقوبة عدم حمل هوية مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عقوبة عدم حمل هوية مقيم، مؤكدة أنها تعد مخالفة.

وذكرت الجوازات أن العقوبة تشمل غرامة مالية تصل إلى 3.000ريال أو السجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع أو العقوبتين معًا.

وجاء ذلك ردًا على استفسار وافد قال فيه " إذا كانت إقامة العامل الأجنبي منتهية وانتهت لها كم يوم واحتاج يجي جدة يخلص اجرأءات التجديد هل يستطيع يحجز فندق وبطاقه الهوية تاريخها منتهي؟".