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"الجوازات" توضح عقوبة عدم حمل هوية مقيم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عقوبة عدم حمل هوية مقيم، مؤكدة أنها تعد مخالفة.

وذكرت الجوازات أن العقوبة تشمل غرامة مالية تصل إلى 3.000ريال أو السجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع أو العقوبتين معًا.

وجاء ذلك ردًا على استفسار وافد قال فيه " إذا كانت إقامة العامل الأجنبي منتهية وانتهت لها كم يوم واحتاج يجي جدة يخلص اجرأءات التجديد هل يستطيع يحجز فندق وبطاقه الهوية تاريخها منتهي؟".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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