شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح أكثر الأسباب شيوعًا للعمى أو ضعف البصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أمس الاثنين، أن إهمال الكشف الدوري للعين، قد يعرض الشخص لمشاكل في البصر مع مرور الوقت.

وذكرت وزارة الصحة، أكثر الحالات شيوعاً والتي قد تسبب العمى أو ضعف البصر وهي: الضمور البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر، الجلوكوما، بعض الأمراض الوراثية والأمراض المعدية، الساد (عتامة عدسة العين).

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك بالإضافة إلى اعتلالات الشبكية السكري، والعيوب الانكسارية غير المصححة، وعتامة القرنية.