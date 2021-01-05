شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اكتمال استعدادات مطار العلا لإستقبال وفود القمة الخليجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اكتملت الإستعدادات بمطار العلا لإستقبال قادة القمة الخليجية الـ 41 التي تنعقد خلال الساعات القليلة القادمة اليوم .
وسيكون أول الواصلين وفد سلطنة عمان الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء الشيخ فهد محمد آل سعيد ، وسيكون آخر الواصلين الوفد القطري برئاسة أمير قطر،وفقاً لـ " الإخبارية " .
واستقبل مطار العلا القمة الخليجية خلال 14 عام الماضية منذ انشائه عام 1428 هـ بخلاف خدمة السياح والمنطقة .