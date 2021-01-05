شكرا لمتابعة خبر عن هيئة حقوق الإنسان تعقد ورشة عمل مع صندوق النفقة للتعريف بخدماته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

عرّف صندوق النفقة، أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبي الهيئة بالخدمات التي يقدمها الصندوق وذلك عبر ورشة عمل حضرها مدير عام صندوق النفقة المكلف المهندس عبدالملك بن محمد السعيد وعدد من المسؤولين.

وقد استعرضت الورشة التي تمت اليوم عن بُعد، عدداً من الموضوعات منها التعريف بالصندوق وخدماته، والمجالات التي تلتقي فيها الجهتان، لفتح آفاق التعاون فيما بينهما.

ويُعد الصندوق أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل ويهدف لإشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري.