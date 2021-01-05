شكرا لمتابعة خبر عن معاناة مواطن اشترى سيارة " بها عيوب " بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مواطن يدعى عبدالله بن صالح من مدينة جدة، معاناته مع أحد البنوك بعد شراءه عن طريقه سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

وأوضح ابن صالح، أنه اكتشف عيوبا في السيارة رفضت الشركة إصلاحها ولم يتمكن من حل مشكلته حتى الآن رغم رفعه دعاوى قضائية ضد الشركة والبنك.

واكتشف المواطن وجود التماس كهربائي بعد استلامه السيارة بخمسة أيام، وراجع الشركة لصيانة السيارة لديهم لكنهم رفضوا ليضطر لتقديم شكوى لوزارة التجارة.

وأشار إلى أن الشركة استقبلت السيارة وأعطته سيارة بديلة وطلبت منه مراجعتها بعد يومين، موضحا أنه بعد مراجعة الشركة فوجئ بأنهم لم يصلحوا المشكلة واكتشف وجود عيوب وأضرار أخرى.

ولفت إلى أن وزارة التجارة وجهت 3 استدعاءات للشركة لكنها لم تتجاوب، وتلقى بعدها خطاباً من الوزارة بأنه جرى إيقاف سجل الشركة التجاري كأقصى إجراء يمكن اتخاذه ضدها ووجهوه للمحكمة.