أمير قطر يصل العلا للمشاركة في القمة الخليجية الـ41

وصل أمير قطر الأمير تميم بن حمد، صباح اليوم، المملكة العربية السعودية ليترأس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

ووصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، إلى المملكة العربية السعودية لترؤّس وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

كما وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية على رأس وفد بلاده ليترأس وفد المنامة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

ووصل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم، المملكة العربية السعودية على رأس وفد الدولة إلى الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة اليوم الثلاثاء، في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

ورافق حاكم دبي، وفد رفيع يضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ووصل أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له الكويت، صباح الیوم إلى المملكة العربیة السعودیة، لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والتي ستعقد في محافظة العلا.

ویرافق أمير الكويت، وفد رسمي یضم وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئیس الدیوان الأمیري والشیخ مبارك فیصل سعود الصباح ووكیل الدیوان الأمیري ومدیر مكتب الأمیر البلاد أحمد فھد الفھد ورئیس المراسم والتشریفات الأمیریة الشیخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ورئیس الشؤون الإعلامیة والثقافیة بالدیوان الأمیري یوسف حمد الرومي وكبار المسؤولین بالدیوان الأمیري ووزارة الخارجیة.