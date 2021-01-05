مقطع نادر.. الأمير سعود الفيصل يعلن بيان تأسيس مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عامًا

تنطلق بعد قليل أعمال القمة الخليجية الـ41، المنعقدة في مدينة العُلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مستهلين عقدًا خامسًا من مسيرة البيت الخليجي الحافلة بالعطاء والإنجازات المشتركة.

ونشر حساب مجلس التعاون –عبر تويتر- تسجيلًا صوتيًا لبيان تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تلاه وزير خارجية السعودية آنذاك الأمير سعود الفيصل، وذلك بتاريخ 4 فبراير 1981م.

وقال الأمير سعود الفيصل: «بسم الله الرحمن الرحيم، إدراكًا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري».

ورغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها في مختلف المجالات بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار.

فقد اجتمع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 4 فبراير 1981م، وزراء خارجية هذه الدول واستأنفوا التشاور بينهم، وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية.

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