«الجمارك»: كاميرات المراقبة المنزلية مسموح باستيرادها للأفراد.. والتجسسية ممنوعة

أوضحت الجمارك السعودية، أنه يسمح للأفراد باستيراد كاميرات المراقبة المنزلية، مشيرة إلى أن الكاميرات التجسسية ممنوع استيرادها.

وأوضحت الجمارك –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه: «يُسمح للأفراد باستيراد كاميرات المراقبة، على أن يكون استيرادها لغرض شخصي وليس بكمية تجارية، وأن تكون واردة بأسماء أفراد».

وأشارت الجمارك إلى أنه «يُمنع استيراد الكاميرات ذات الصفة التجسسية».

وقال المواطن في استفساره، إنه يحتاج إلى كاميرات لمنزله، فهل يحتاج إلى تصريح بذلك؟.

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