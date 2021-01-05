الجوازات: دخول المقيم للمملكة متاح حتى نهاية آخر يوم بتأشيرة العودة

أوضحت المديرية العامة للجوازت، أنه يمكن للمقيم دخول المملكة حتى نهاية آخر يوم بتأشيرة العودة، مشيرة إلى ضرورة وجود وثيقة معتمدة لفحص pcr.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أد المقيمين بهذا الخصوص: «أهلًا بك، لا مانع من الدخول حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة».

وقال المقيم في استفساره: إن تأشيرة العودة مسجل بها العودة قبل ٩/١/٢٠٢١، ورحلته ستصل إلى الرياض فجر يوم ٩ يناير، فهل يسمح لي بالدخول أم لا؟.

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات تعليمات دخول المملكة، مشيرة إلى أن لتعليمات تشترط سريان التأشيرة وهوية مقيم، مع وجود وثيقة معتمدة لفحص pcr سلبي مدته 72 ساعة للدخول للمملكة.

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