السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة



الباحة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والمندق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

12:53ت م

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