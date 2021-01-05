السعودية اليوم / سمو أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة



جيزان 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

رأس صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة اليوم، عبر "الاتصال المرئي" الاجتماعَ الدوري للجنة.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات في محاضر اللجنة للعام الماضي 1441هـ ، والإجراءات الاحترازية والخطط المعدة للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بالمنطقة ، وأعمال الرقابة والصيانة وتصريف السيول ، بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الاجتماع وما تضمنه من موضوعات تعنى بأعمال الدفاع المدني والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة هطول أمطار غزيرة وجريان السيول بما يمكن الجميع من التعامل السريع مع الحوادث وإخماد الحرائق ومتابعة جريان السيول ، موجهًا بتضافر الجهود والتنسيق بين الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية ، وكل ما يضمن سلامة الأرواح وحماية الممتلكات ، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماعَ وكيلُ إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

// انتهى //

12:51ت م

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