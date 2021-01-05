السعودية اليوم / ليبيا تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 481 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 102 ألف و 456 حالة، منها 24 ألفًا و 676 نشطة، و 76 ألفًا و 244 متعافيًا، في حين بلغ إجمالي الوَفَيَات 1536 وفاة.

// انتهى //

12:51ت م

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طرابلس 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 أشخاص و تماثل 956 حالة للشفاء.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 102 ألف و 456 حالة، منها 24 ألفًا و 676 نشطة، و 76 ألفًا و 244 متعافيًا، في حين بلغ إجمالي الوَفَيَات 1536 وفاة.// انتهى //12:51ت م0052

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