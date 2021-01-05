السعودية اليوم / روسيا تسجل 518 وفاة 24246 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24246 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.284.384 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 59.506 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.662.668 حالة .

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12:04ت م

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موسكو 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و518 وفاة .وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.284.384 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 59.506 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.662.668 حالة .// انتهى //12:04ت م0046

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