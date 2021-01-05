السعودية اليوم / اليابان تسجل 4033 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء تسجيل 4033 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات وصلت إلى 251004 إصابة بالفيروس التاجي فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3646 حالة .

// انتهى //

11:54ت م

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طوكيو 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء تسجيل 4033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 52 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات وصلت إلى 251004 إصابة بالفيروس التاجي فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3646 حالة .// انتهى //11:54ت م0041

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