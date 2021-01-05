السعودية اليوم / بلغاريا تسجل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا



صوفيا 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

سجلت بلغاريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1029 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن البلاد سجلت 157 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و 835 حالة ، بينما تماثل 2213 حالة للشفاء .

// انتهى //

11:34ت م

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صوفيا 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجلت بلغاريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن البلاد سجلت 157 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و 835 حالة ، بينما تماثل 2213 حالة للشفاء .// انتهى //11:34ت م0036

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