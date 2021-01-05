السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يشيد بمبادرة "القحطاني" مع ورثة إحدى الأسر بالمنطقة



تبوك 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي أمس، المواطن قاسم بن محمد القحطاني.

وأثنى سموه خلال الاستقبال على موقفه الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بشراء عقاراتهم المطروحة للمزاد العلني بمدينة تبوك، وإرجاعها لهم بعد علمه بحالتهم مبتغيًا في ذلك وجه الله تعالى، مؤكدًا أن ما قام به عمل إنساني نبيل.

من جهته أعرب القحطاني عن شكره لسموه، على استقباله وثنائه على موقفه، مؤكداً أن سموه قدوة في الحرص على المبادرات الإنسانية وأعمال الخير، راجيًا المثوبة من الله سبحانه.

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11:26ت م

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