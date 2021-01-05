السعودية اليوم / بدء استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات العالية والمتوسطة مدفوعة الرسوم في جامعة نجران



نجران 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

بدأت جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، ويستمر القبول حتى الـ 22 من شهر جمادى الثاني المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الإرشاد الأسري، والمحاماة، ويشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية، بينما تمثلت الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص.

وأشارت الجامعة إلى إمكانية التسجيل والاطلاع على اشتراطات القبول عبر الرابط الإلكتروني التالي: forms.gle/e6kfYiVs58wHUU317.

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11:01ت م

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