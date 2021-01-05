السعودية اليوم / أكثر من 52 ألف مستفيد من خدمات قسم الطوارئ في مستشفى نمرة العام



مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

قدّم قسم الطوارئ في "مستشفى نمرة العام" خدماته خلال العام 2020م لـ 52707 مراجعين ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات13541 مراجعاً ، فيما أجرى قسم المختبر 42161 فحصاً مخبرياً وعمل قسم الأشعة 15194 فحصا إشعاعياً كما تم إجراء 232 عملية جراحيه ناجحة .

وشهد المستشفى سعة 50 سريرا خلال نفس الفترة العديد من المشاريع التطويرية والمبادرات النوعية ، حيث تم افتتاح قسم "العناية المركزة" وتنفيذ مبادرة إيصال الأدوية لمنازل المرضى خلال جائحة

// انتهى //

10:50ت م

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مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسقدّم قسم الطوارئ في "مستشفى نمرة العام" خدماته خلال العام 2020م لـ 52707 مراجعين ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات13541 مراجعاً ، فيما أجرى قسم المختبر 42161 فحصاً مخبرياً وعمل قسم الأشعة 15194 فحصا إشعاعياً كما تم إجراء 232 عملية جراحيه ناجحة .وشهد المستشفى سعة 50 سريرا خلال نفس الفترة العديد من المشاريع التطويرية والمبادرات النوعية ، حيث تم افتتاح قسم "العناية المركزة" وتنفيذ مبادرة إيصال الأدوية لمنازل المرضى خلال جائحة كورونا ،كما تم افتتاح "عيادة تطمن" وتدشين العمل "بالعيادات الافتراضية" ، إضافة إلى دعم مستشفى نمرة العام بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة، وربط جهاز الأشعة CT بنظام الباكس في مستشفى القنفذة العام لطلب الاستشارات وقراءة التقارير الطبية والعمل على تطوير قسم المختبرات وبنوك الدم والعمل على تجهيز قسم الأحياء الدقيقة microbiology ، وتشغيل وحدة فصل وحدات الدم الكامل كما قدم قسم الرعاية الصيدلية ما يزيد عن 65 استشارة دوائية للمرضى.// انتهى //10:50ت م0024

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