

جيزان 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، على محافظات الداير بني مالك ، والعارضة ، والعيدابي ، و فيفا ، وهروب .

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

// انتهى //

10:26ت م

0019





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.