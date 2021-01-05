السعودية اليوم / تنفيذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية المرضى في المدينة المنورة



المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس

نفّذت صحة المدينة المنورة 67065 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام 2020م، حيث استفاد منها 36 ألف مريض من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأضافت أن الرعاية المنزلية في المدينة المنور توفر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول للمنشآت الصحية وذلك في أماكن إقامتهم ، وتقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مريض سنوياً.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

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10:25ت م

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