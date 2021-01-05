ولى العهد السعودي يستقبل نظيره البحريني في مطار العلا قبيل انطلاق القمة الخليجية

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

بدأ زعماء وقادة الخليج، الثلاثاء، التوافد على المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي.



ووصل الشيخ محمدبن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى السعودية للمشاركة في القمة التي تنعقد بمدينة العلا.

كما وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حيث يترأس وفد بلاه في القمة.

ووصل أيضا وفد سلطنة عمان برئاسة فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء، إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية.

وكان في استقبالهم بمطار العلا، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، قمتهم الاعتيادية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وتستقطب القمة اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساعٍ لتعزيز الحوار، حيث سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

دورة اعتيادية شحنتها الأحداث بطابع استثنائي؛ تسعى لتعزيز الحوار الخليجي ومعالجة تحديات واجهتها دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية، وتعزيز مخزون الأمن الغذائي.

إضافة إلى فقدان دول المجلس لزعيمين خلال العام الماضي، وهما سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

وتعد قمة العلا هي القمة الخليجية الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو/ آيار 1981.

وشهدت مسيرة القمم الخليجية منذ تأسيسها انعقاد 66 قمة خليجية، هي 40 قمة اعتيادية، إضافة إلى قمة العلا المقبلة، و17 قمة تشاورية.