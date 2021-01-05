شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ولي العهد يستقبل رئيس الوفد القطري برئاسة أمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى محافظة العلا اليوم لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في البحرين.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وقد غادر سمو ولي عهد مملكة البحرين في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي البحريني ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

كما وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف ونائب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة سيف البداعي.

وقد غادر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي العماني وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي ووزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي .

وبدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى محافظة العلا اليوم لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وكان وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في البحرين.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وقد غادر سمو ولي عهد مملكة البحرين في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي البحريني ووزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.