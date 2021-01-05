رقم خدمة عملاء كريم السعودية وخطوات التسجيل لتوصيل الطلبات

تُقدم شركة careem خدمات عديدة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء كريم السعودية لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن الخدمات المختلفة، التي تنافس بها نظيراتها من الشركات في هذا المجال، فيما تفوقت على خدمات التاكسي العادي الذي كان له تواجدًا خلال السنوات الماضية قبل ظهور شركات التوصيل في جميع أنحاء العالم، ورغم أن المقر الرئيسي لهذه الشركة بمدينة دبي الإماراتية، فإن لها نحو 12 فرعًا آخر في نحو 12 دولة بينها السعودية ومصر والكويت.

رقم خدمة عملاء كريم السعودية

وعبر موقعنا “نجوم مصرية”، ننشر رقم خدمة عملاء كريم السعودية 1442هـ، وقنوات التواصل الأخرى، ليتمكن المواطنون والوافدون إلى المملكة العربية السعودية، من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في الشركة والاستفسار عن جميع الخدمات أو تقديم الشكاوى، وذلك على النحو الآتي:

بداية، فإن الرقم الموحد للشركة في المملكة هو 920033786.

كما يمكن التواصل من خلال تطبيق careem.

فيما يمكن التواصل، أيضًا، من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على موقع “فيسبوك”.

يمكننا، كذلك، التواصل مع شركة Careem السعودية عبر حسابهم على موقع تويتر .

أخيرًا، فإنه من الممكن التواصل مع ممثلي الخدمة عبر أيقونة “اتصل بنا” في موقع الشركة.

طريقة التسجيل في careem توصيل طلبات

ويستطيع أي مواطن أو مقيم في المملكة، التسجيل في careem لتوصيل الطلبات التي يريدها، وذلك باتباع الخطوات الآتية: