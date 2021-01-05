رقم خدمة عملاء stc pay الموحد

تأتي شركة stc للاتصالات بالمملكة العربية السعودية في مقدمة شركات الاتصالات بالمملكة، حيث يمكن اعتبارها رائدة في مجال الاتصالات وخدمات الهواتف المحمولة والشبكات والانترنت، فهي تمتلك ما يزيد عن نصف عملاء المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة للعملاء، الكثير من الخدمات التي تهدف من خلالها في المقام الأول إلى التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتستمر الشركة في تقديم عروضها المميزة للعملاء، مما جعلها تمتلك قاعدة عريضة من العملاء، وسنوفر لكم من خلال التقرير، رقم خدمة عملاء stc pay وجميع أرقام التواصل مع خدمة العملاء لتقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشركة.

خدمة عملاء stc pay

وفرت شركة stc بالمملكة العربية السعودية، رقم موحد يمكن من خلاله التواصل مع خدمة عملاء الشركة، لتقديم الاستفسارات والشكاوى، ويمكن للعملاء التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية:

التواصل من خلال الأرقام 9200 أو 902 أو 906 أو 907.

التواصل من خلال الرقم 0114555555.

التواصل بالخارج من خلال الرقم 555554551196600.

التواصل من خلال الشات على تطبيق my stc

يمكن التواصل من خلال الرقم 969 عبر برقية الهاتف.

التواصل عن طريق رقم الفاكس التالي: 8003030969

طريقة التواصل مع خدمة العملاء

تتيح شركة stc للعملاء إمكانية التواصل مع مقدمي الخدمات من خلال الخطوات التالية:

يقوم العميل بالاتصال على الرقم 900. سيجيب الهاتف المبرمج على المكالمة. سيقوم بطرح عدد من الخيارات على المتحدث. يقوم العميل بتحديد اللغة المناسبة. يقوم العميل بتحديد الخيارات المناسبة من الخدمات المتاحة. يقوم العميل بواسطة النظام بتحديد المشكلة التي يعاني منها. سيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالإجابة ومتابعة المشكلة مع العميل لحين الوصول لحل مناسب.

تطبيق my stc

قامت شركة stc للاتصالات بالمملكة العربية السعودية، بطرح تطبيق my stc، الذي وفرته لخدمة العملاء، وتيسير وصولهم للخدمات المطروحة من قبل الشركة لمشتركيها، ومن أهم ما يميز التطبيق الآتي:

يمكن من خلال التطبيق متابعة استهلاك باقات الانترنت وباقات الاتصالات.

يتيح التطبيق للعملاء إمكانية سداد الفواتير المختلفة.

التطبيق متوفر بنظام الآندرويد ونظام الآيفون.

يمكن من خلال التطبيق معرفة جميع الأرقام المسجلة بهوية العميل.

يمكن من خلال التطبيق سحب وتحويل الرصيد من أي رقم آخر.

رابط استقبال الشكاوى stc

خصصت شركة stc رابط لعملائها تقوم من خلاله باستقبال الشكاوى من العملاء، بحيث يمكن للعميل تقديم الشكوى من خلال اتباع الآتي: