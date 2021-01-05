السعودية ترفع الحظر المفروض على قطر وتفتح الأجواء والحدود

قالت وزارة الخارجية الكويتية الاثنين أن المملكة العربية السعودية سوف تفتح حدودها الجوية والبرية مع دولة قطر كخطوة أولى في اتجاه إنهاء الأزمة الدبلوماسية التي أدت إلى انقسام عميق بين الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة منذ عام 2017.

تم إغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر في الغالب منذ منتصف عام 2017، عندما فرضت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين حصارًا أو “مقاطعة” عليها.

الدولة الخليجية الصغيرة مُتهمة بدعم الجماعات الإسلامية في المنطقة وإقامة علاقات حميمة مع إيران.

وتتوسط الكويت بين قطر والدول العربية الأربع.

ويمهد رفع السعودية للحظر الطريق أمام أمير قطر لحضور قمة لقادة الخليج يوم الثلاثاء ستعقد في مدينة العلا الصحراوية بالمملكة ويترأسها العاهل السعودي الملك سلمان.

نُقل عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستكون “شاملة” ستقود الدول إلى “إعادة التوحيد والتضامن في مواجهة تحديات منطقتنا”.

يأتي قرار الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من عهد إدارة ترامب، وقبل أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمينية.